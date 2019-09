Recordaantal inschrijvingen in kunstacademie Art’Iz Valentijn Dumoulein

17u52 0 Izegem De Izegemse Kunstacademie Art’Iz breekt opnieuw een record. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van het kunstonderwijs zijn er meer dan 2.450 inschrijvingen”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA).

“Tijdens het schooljaar 2014-2015 noteerde de Kunstacademie 1.785 inschrijvingen. In dat schooljaar nam de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord opnieuw de Izegemse afdeling van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten onder de vleugels en werd de Kunstacademie Art’Iz opgericht”, verduidelijkt schepen Himpe. “Dat blijkt een schot in de roos te zijn, want alle domeinen van de Kunstacademie zorgden ervoor dat er nu bijna 700 inschrijvingen méér zijn.”

“De Kunstacademie, met filialen in Sint-Eloois-Winkel, Ingelmunster, Oostrozebeke, Lendelede en Ardooie, zit duidelijk in de lift”, aldus directeur Wim Belaen. “Er is na de spectaculaire stijging van het domein woord tijdens de voorbije jaren nu ook een explosieve groei in de domeinen beeld en muziek en in de initiatie. De kwalitatieve opleidingen zorgden ervoor dat Art’Iz vorig jaar al de derde grootste academie van de provincie West-Vlaanderen werd. Door de oprichting van de Kunstacademie met de domeinen muziek, woord en beeld hebben we het kunstonderwijs in onze stad en in de regio goed op de kaart gezet.”

In zes jaar tijd noteert de Kunstacademie een inschrijvingsgroei van bijna veertig procent. Op termijn verhuist de academie naar de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe.