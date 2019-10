Recordaantal inschrijvingen bij kunstacademie Art’Iz Valentijn Dumoulein

04 oktober 2019

12u38 1 Izegem Met het afsluiten van de inschrijvingen tekent Kunstacademie Art’Iz regio Izegem een nieuw record op. “We droomden even van 2.500 inschrijvingen, maar we stranden op een zucht van niet minder dan 2.600 inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe.

De bloeiperiode van de Kunstacademie kent vooralsnog geen grenzen. “In 2014 hadden we 1.785 inschrijvingen, zes schooljaren later zijn er dat 2.594. Een stijging van 45 procent en een absoluut record in de geschiedenis van de Kunstacademie”, aldus de schepen. “In vergelijking met vorig schooljaar is dit een stijging van iets meer dan 8 procent. Ook het aantal hoofdelijke leerlingen zit met 2.184 op een recordhoogte. Ook daar is er een stijging van ongeveer 8 procent in vergelijking met vorig jaar.”

“De stijging van het aantal inschrijvingen is al zes jaar gestaag aan de gang, maar de cijfers zijn werkelijk ongezien. Na de grote groei in het domein woord tijdens de voorbije jaren is het nu de beurt aan muziek en beeld om een spectaculaire stijging te noteren”, verduidelijkt directeur Wim Belaen. “Opvallend zijn de bloei van de afdeling jazz-pop-rock en de stijging met 30 procent van de inschrijvingen bij de twaalf- tot zestienjarigen in onze beeldateliers. Ook de domein-overschrijdende initiatieateliers doen het schitterend en verdubbelen dit schooljaar bijna tot 266 inschrijvingen.”

Extra investeringen

Na de voorbije jaren van gestage vooruitgang waren de Kunstacademie en het stadsbestuur voorbereid op het nieuwe record. “We namen al voor de start van het schooljaar de beslissing om extra te investeren in niet-gesubsidieerde uren, waardoor de verwachte stijging van de inschrijvingen kan opgevangen worden”, zegt schepen Himpe.

“Ook het nieuwe initiatief, opgestart sinds 1 september in samenwerking met De Zonnebloem, is goed uit de startblokken geschoten”, vult Wim Belaen aan. “De diversiteitsateliers in de lokalen van De Zonnebloem in de Slabbaardstraat hebben tien inschrijvingen opgeleverd. Die diversiteitsateliers zijn er niet alleen voor kinderen van De Zonnebloem, maar voor alle kinderen die zich in de muzische wereld willen storten en dat willen doen op een tempo dat voor iedereen haalbaar is. Dat is een mooie start en een basis om ons diversiteitsbeleid verder op te bouwen”, besluit directeur Belaen