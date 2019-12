Rappende pastoor pakt uit met kerstlied: “Ik wil meer mensen bereiken dan alleen gelovigen in de mis” Valentijn Dumoulein

10 december 2019

07u58 8 Izegem Het is stilaan een traditie geworden: komt er een feestdag aan, dan is de kans groot dat de muzikale pastoor Matthias Noë uit Izegem een nieuw rapnummer klaar heeft. Eerder bracht hij al de vasten-, Pasen- en Pinksterenrap uit en sinds maandagavond heeft hij een kerstlied klaar.

‘Kerstmis is daar’ is de nieuwste muzikale worp van de pastoor. Net zoals in enkele van zijn vorige singles en filmpjes duiken er opnieuw smiley-figuurtjes op en als kers(t) op de taart heeft hij ook mini-kerstballen in zijn baard hangen. Dit keer krijgt hij hulp van zangeres Léonie.

Het is de tweede professionele productie van de priester nadat hij in september al zijn single ‘Blik na voorn’ uitbracht. Voor de bijhorende clip deed hij dit keer een beroep op filmstudent Lewis Hallewaert. Zijn opzet is duidelijk. “Ik wil graag meer mensen bereiken dan alleen de gelovigen die naar de misviering komen”, vertelde hij al eerder aan onze krant.

Het bisdom is op de hoogte van zijn aparte hobby, maar ziet er geen graten in. “Ik ben de Brugse bisschop Aerts tijdens een studiedag tegen het lijf gelopen en hij vond het wel oké wat ik deed. Ik let er uiteraard op dat ik er geen vloekwoorden in stop en dat alles wat ik erin zeg te rijmen valt met de katholieke boodschap. Al gebruik ik niet de naam Jezus, maar gewoon de Zoon. Dat rijmt ook makkelijker. (lacht).”

Ondertussen gaat Matthias ook verder met zijn ‘U vraagt, de pastoor antwoordt’-video’s. Daarin geeft hij antwoorden op liturgische vragen. “Ik krijg daar veel respons op en de vragen blijven binnenkomen”, zegt hij. “Op mijn YouTube-kanaal zal ik zowel die video’s als rapsongs posten. Die combinatie maakt het net interessant”, besluit hij.

Bekijk hier nog de single die hij in september lanceerde: