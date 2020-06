Rappende pastoor Matthias lost met ‘Nostalgie’ nieuwe song Valentijn Dumoulein

15 juni 2020

16u28 0 Izegem De rappende pastoor Matthias Noë uit Izegem laat opnieuw van zich horen. Met ‘Nostalgie’ heeft hij een nieuw rapnummer gemaakt. Daarin blikt hij terug op zijn jeugd en de melancholie die hem daarbij overvalt.

“Alles gaat voorbij. ’t Is een wijze levensles, niet in het minst voor mij. Want veel te vaak hou ik vast, ook al wil ik niet. aan het verleden, meer dan ’t heden, mijn melancholie”. Zo begint ‘Nostalgie’. Eerder maakte Matthias Noë ook al songs als ‘Blik na Voorn’ en de Kerstrap. “Normaal ging ik met mijn medewerkers een Pinksterenrap maken, maar door de coronacrisis kon dat plan niet doorgaan”, vertelt de pastoor. “Door de lockdown zat ik plots veel avonden alleen thuis en toen ben ik een persoonlijk nummer beginnen maken. Ik dacht veel na over mijn jeugd en gezien ik een nostalgische mens ben, goot ik mijn gevoelens in een nieuw nummer. De moraal van het verhaal is dat alles eindig is en je niet in het verleden mag blijven leven.”

Geen album

Het nieuw nummer betekent niet dat er een heel album van de priester in de maak is. “Ik hou het graag bij individuele nummers”, zegt hij. “Op die manier leg ik mezelf ook geen druk op, want ik heb al genoeg andere deadlines. Het is wel zo dat ik ga investeren in wat opnamemateriaal om in de pastorij te plaatsen, want nu moest ik daarvoor telkens naar een studio in Leuven. Het gaat dan onder andere om draadloze micro’s en een betere camera die ook van pas komen bij het live streamen van de misviering. Zolang er maar een beperkt aantal mensen naar de kerk mag komen, gaan we daar mee verder. Het initiatief slaat wel aan, want ik merk dat ik zelfs kijkers uit Portugal en Zweden heb.” De bijhorende clip gaat gepaard met jeugdfoto’s van de priester.

Bekijk hier het filmpje: