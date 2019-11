Rani neemt tearoom Isis over van Rozette en Krist: “Concept bewaren, met enkele eigen accenten” Charlotte Degezelle

22 november 2019

13u04 3 Izegem Rani Vanhuyse (22) wordt vanaf volgend jaar het nieuwe gezicht van tearoom Isis. Ze neemt de zaak in de Marktstraat over van Krist De Beuf (64) en Rozette Devrieze (62). Na een carrière van bijna dertig jaar serveren ze op 31 december hun laatste koffies. Rani wil een nieuw hoofdstuk schrijven in het succesverhaal van Isis en kiest voor enkele eigen accenten, gaande van ontbijt op reservatie tot een keuken die ook ’s middags, en in het weekend zelfs ’s avonds, open is.

De overname van tearoom Isis noemt Rani de realisatie van een kinderdroom. “De horeca is mijn leven. Ik werk al vier jaar fulltime in het Ardooise restaurant De Rysselende Molen en daarnaast nog als flexi in De Playa in Izegem. Maar een eigen zaak is altijd mijn doel geweest. Al sinds ik de schoolbanken verliet, was ik op zoek. Bij overnames moet je vaak ook het gebouw overnemen en dat was voor mij niet haalbaar.”

Geschenk uit de hemel

Eind september las Rani in onze krant dat Krist De Beuf en Rozette Devrieze op zoek waren naar een overnemer voor tearoom Isis. “Ik heb hen meteen gecontacteerd. Isis is niet alleen een zaak met een goeie reputatie waar altijd volk zit, maar heeft ook een perfecte ligging, vlakbij de Markt, en een ruim en zonnig terras achteraan”, gaat Rani verder. Voor Krist en Rozette, die Isis al acht jaar runnen en in het verleden ook het Rumbeekse restaurant Den Trog en Chicken House in Ingelmunster hebben uitgebaat, kwam Rani als een geschenk uit de hemel. “Er waren verschillende kandidaten, maar we hebben echt op Rani gewacht”, reageert het koppel. “We hadden onmiddellijk een goed gevoel bij haar en laten Isis, toch een beetje ons kindje, met een gerust hart in haar handen achter. 31 december wordt onze laatste dag, maar we zullen Rani nog helpen tijdens haar eerste twee weken. We zijn blij met Rani als overnemer, maar het nieuws moet bij ons nog wat doorsijpelen. We beseffen nog niet goed dat het nu echt einde hoofdstuk is.”

Nieuwigheden

Rani trapt op vrijdag 3 januari haar openingsweekend af. In Isis zal ze bijgestaan worden door haar moeder Vanessa Vanhuyse, die ook de nodige ervaring in de horeca heeft. “We gaan het concept van Isis grotendeels bewaren, al wil ik ook wel mijn eigen stempel drukken. Zo zal Isis voortaan open zijn vanaf 11 uur, wat me de mogelijkheid geeft om enkele snelle snacks en suggesties aan te bieden als lunch. Ook op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond zal de keuken open zijn. Verder wil ik de kaart wat opfrissen met een homemade limonade, een aperitief van het huis en zal ik ook tapas serveren en ontbijt op reservatie.”

Vanaf 3 januari zal Isis dagelijks open zijn vanaf 11 uur, uitgezonderd op zaterdag, de marktdag. Dan kun je er al terecht vanaf 8 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag sluit de zaak om 17.30 uur, op vrijdag, zaterdag en zondag is er geen sluitingsuur. Elke woensdag neemt Rani een dagje vrij.