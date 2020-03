Raadslid hekelt ‘fietsverbod’ op Centrale Brug tijdens marktdag Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

13u06 0 Izegem Raadslid Hein Depoorter (N-VA) kaartte op de gemeenteraad aan dat ook het fietspad op de Centrale Brug richting wekelijkse zaterdagmarkt afgesloten is. Hij vraagt de stad om het voor fietsers toch iets toegankelijker te maken de marktdag te bereiken.

“Het deel van de Centrale Brug dat op de Korenmarkt uitmondt is afgesloten voor alle verkeer. Niet alleen voor wagens, maar ook voor fietsers”, zegt hij. “Er staat immers een – waarschijnlijk zelfs op maat gemaakt – dranghekken met een verbodsteken haaks op het fietspad. Ik begrijp dat het niet de bedoeling is om doorgaand fietsverkeer over het marktgebeuren toe te staan, maar ik weet wel dat een fietser graag de kortste, meest comfortabele en veiligste weg neemt. Dat ‘pest-hekkentje’ staat daar wat mij betreft toch ongelukkig geplaatst.”

Schepen van Fietsbeleid Caroline Maertens (N-VA) beaamt dat het hek er niet ideaal staat. “Dat hek is er gekomen in tijden toen ze nog niet zo fietsvriendelijk dachten”, zegt ze. “We gaan vragen of het wat verder kan geplaatst worden, zodat fietsers kunnen doorrijden naar de onderkant van de brug, waar de fietsenstallingen zijn. Dan zal u zich hopelijk minder gepest voelen”, besluit ze met een kwinkslag. “