Puur genot tijdens nachtelijke heropening brouwpub The Mash: “Was ik niet met de auto, dan bestelde ik direct tien glazen Guinness van’t vat” Charlotte Degezelle

08 juni 2020

01u42 0 Izegem Klokslag middernacht heropende The Mash, het café bij brouwerij De Oude Maalderij, zondagnacht na drie maanden verplichte sluiting de deuren voor welgeteld één uurtje. Een stormloop was het niet, maar het handvol klanten dat opdaagde snakte bovenal naar de vrijheid om opnieuw op café te kunnen gaan als zij het willen. En ook dat eerste biertje smaakte beter dan ooit voorheen.



De eerste klant van brouwpub The Mash stond omstreeks 23.45 uur voor de deur. Hij reed speciaal van Tielt naar Izegem. “Ik voel me precies een groupie van een rockband”, lacht Fré Vandaele als hij van de parking richting ingang wandelt. “Maar voor de coronacrisis kwam ik hier maandelijks minstens één keer over de vloer. Ik heb The Mash, en het op café gaan in het algemeen, de voorbije tijd echt keihard gemist. Zowel de sfeer en de gezelligheid, als de sociale contacten, het drinken van een lekker biertje maar bovenal de vrijheid om op café te gaan als je het wil.” Om klokslag middernacht stapte Fré, na het desinfecteren van de handen, The Mash binnen. “Normaal zou ik aan de zaakvoerder vragen welk biertje hij me aanraadt, maar vandaag is het heel eenvoudig. Ik wil een Guinness van het vat. Het is van 13 maart geleden dat ik er eentje dronk en was het niet geweest dat ik met de auto op pad ben, dan had ik er wellicht direct tien besteld.” Na de eerste slokken werd Fré z’n glimlach steeds maar breder. “Morgen ben ik hier terug. Ik moet echt m’n schade inhalen”, glundert hij.”

Bart Vanpoucke reed op z’n beurt een halfuurtje van Brugge naar Izegem voor dat allereerste cafémomentje na de lockdown. “Eigenlijk kom ik hier niet zo vaak, maar het is het enige café waarvan ik wist dat het deze nacht al even de deuren opende”, zegt hij. “Ik ben gepassioneerd door bier, maar niet zo’n fervent caféganger. Toch wou ik er vandaag graag bij zijn omdat dit een echt uniek moment is. Het is een historische avond. Wellicht zullen we nooit meer kunnen zeggen dat een café maar een uurtje op een ganse avond en nacht open kan. Eigenlijk zeg ik al weken dat ik de eerste weken en maanden niet op café zou gaan omwille van alle maatregelen, maar ik kon het toch niet laten.” Bart vond z’n eerste uurtje op café wel enigszins bevreemdend. “Normaal zou ik, als ik op m’n eentje een café binnenstap, me aan de toog installeren maar op vandaag mag dat niet. Dat sociale gebeuren mis ik wel.”

Jef Pirens en Liesbet Schoonvliet van The Mash hadden niet echt bepaalde verwachtingen voor hun nachtelijke heropening. “We heropenen omdat het kan”, vertelt Jef. “We hebben heel ons café aangepast en zijn er klaar voor. De voorbije dagen heb ik meermaals rondgelopen met m’n meter om alle tafels en stoelen op voldoende afstand te zetten. Ik ben vooral blij dat ik op het einde van de rit er toch in geslaagd ben om de gezelligheid te bewaren. We hebben zelfs een tafel waar een bubbel van tien aan terecht kan en, wat wellicht vrij uniek is, is dat we de klanten een toogervaring kunnen bieden zonder dat ze aan de toog zitten.De lange periode van lockdown betekende voor ons een stevig inkomstenverlies, maar ook de klanten voelden het. We wilden zo snel mogelijk opnieuw een ontmoetingsplek zijn. Of er veel volk op de nachtelijke opening zou afkomen en wat de komende dagen en weken zal brengen, is koffiedik kijken. Maar we geven alvast het signaal geven dat we er opnieuw zijn voor de klanten.”