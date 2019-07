Provincie laat je elektrische fietsen uitproberen Valentijn Dumoulein

22 juli 2019

15u23

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem In oktober krijgen Izegemnaars via de Testkaravaan van de provincie de kans om een elektrische (bak)fiets uit te proberen.

Je kan gedurende twee weken gratis een fiets uitproberen uit de vloot van twintig elektrische fietsen en vijf elektrische bakfietsen. Het aantal testfietsen is beperkt, dus is vlug inschrijven de boodschap. De Testkaravaan blijft van 1 tot 29 oktober in Izegem en is voorbehouden voor wie in Izegem woont. Inschrijven kan voor een eerste testperiode van 1 tot 15 oktober en een tweede testperiode van 15 tot 29 oktober. Dat kan via www.testkaravaan.be of gemeenten@testkaravaan.be.