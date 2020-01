Provincie gaat kasteel Wolvenhof nu toch restaureren Valentijn Dumoulein

24 januari 2020

12u42 0 Izegem De toekomst van kasteel Wolvenhof op provinciedomein Wallemote-Wolvenhof in Izegem lijkt verzekerd. De provincie nam het kasteel tien jaar geleden voor 99 jaar in erfpacht van de stad, maar sindsdien staat het te verkommeren. De provincie belooft nu het gebouw te restaureren.

Het kasteel werd twintig jaar geleden door het stadsbestuur gekocht om er een Internationaal Productie- en Communicatiecentrum voor Hedendaagse Kunst in onder te brengen. Die plannen werden nooit uitgevoerd en het provinciebestuur nam in 2010 kasteel Wolvenhof in erfpacht voor 99 jaar. In de overeenkomst staat dat het streekhuis voor Midden-West-Vlaanderen er zou ondergebracht worden. Maar al snel werd duidelijk dat die plannen opgeborgen zouden worden, zeker toen het streekhuis verhuisde naar het Huis van de Voeding in Roeselare.

Beheersplan

Sindsdien staat het gebouw te verloederen en werd zelfs al de piste geopperd om het af te breken. “Van declassering of afbraak kan geen sprake zijn”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). Ondertussen is er geruststellend nieuws vanuit de provincie. “De sloop was ooit een denkpiste, maar die is van de baan”, verzekert gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “We hebben een dossier klaarliggen voor de renovatie van de buitenkant, dat een paar jaar geleden op 2,4 miljoen euro werd geraamd. Dat is ondertussen door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Een subsidie van zestig procent is mogelijk, maar zelfs daarmee zal een eigen inbreng van een miljoen euro nog altijd nodig zijn. We zoeken ondertussen samen met de stad verder naar een invulling voor het kasteel. Toch zal het administratief werk nog enige tijd in beslag nemen voor we de restauratie kunnen opstarten.”