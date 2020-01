Professor Christine Van Broeckhoven vertelt over Alzheimer en dementie VDI

16 januari 2020

11u33 1 Izegem Fundamenten & Stromingen nodigt op donderdag 6 februari professor Christine Van Broeckhoven uit naar cultuurhuis De Leest. Ze wordt wereldwijd geroemd voor haar expertise op vlak van Alzheimer en dementie en komt er om 20.30 uur over vertellen.

De professor gaat onder andere dieper in op de vergrijzing en de maatschappelijke uitdagingen die dat met zich meebrengt. Tegen 2050 verdubbelt het aantal patiënten met Alzheimer. In de groep 65-plussers sterft een op drie met dementie. De opbrengst gaat naar vzw Jakketoes. Tickets kosten negen euro en zijn verkrijgbaar op 051/33.76.10 of www.deleest.be.