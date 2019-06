Proefproject schoolstraten verlengd tot eind dit jaar Valentijn Dumoulein

25 juni 2019

17u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het proefproject met schoolstraten bij de Heilige Familieschool op de Bosmolens en de Sint-Rafaëlsschool in de Kasteelwijk wordt tot eind dit jaar verlengd. Dat besliste het schepencollege na positief advies van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit.

Na de verwerking van de enquêtes en de telresultaten is gebleken dat in beide schoolomgevingen de invoering van de schoolstraten positief ervaren wordt door de leerlingen, ouders, directies en buurtbewoners.

“Zeker nu de bewoners naast het verlaten van de schoolstraat ook opnieuw de straat mogen inrijden naar hun woning, uiteraard stapvoets, zien zij geen problemen meer maar alleen maar voordelen. Er werd ook niet te veel extra verkeersdrukte waargenomen in de onmiddellijke omgeving”, vertelt mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA). “Wij zullen aan de directies dan ook voorstellen om de schoolstraat verder te organiseren in het najaar, vanaf het nieuwe schooljaar tot de kerstvakantie). Daarna maken wij opnieuw de analyse. Wij bekijken eerstdaags met de directies of zij genoeg personen kunnen mobiliseren om mee te werken aan de uitvoering. Uiteraard zijn zij nog altijd de praktische uitvoerders”, besluit de schepen.