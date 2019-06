Proces tegen zaakvoerder slachthuis Verbist van start Christophe Maertens

25 juni 2019

09u45 0 Izegem Op de rechtbank van Ieper werd het proces ingeleid tegen het slachthuis Verbist in Izegem. Daar vonden wanpraktijken plaats die werden blootgelegd door Animal Rights. De beklaagden moeten zich verantwoorden voor inbreuken op dierenwelzijn.

Twee jaar geleden pakte de vereniging Animal Rights uit met undercoverbeelden waarop te zien was hoe runderen werden mishandeld door medewerkers van het slachthuis. Op de beelden is te zien hoe dieren worden geslagen en elektrische schokken krijgen. Het FAVV stelde daarnaast ook inbreuken vast op hygiëne. Animal Rights stelt zich burgerlijke partij in de zaak. “We willen eigenlijk dat het slachthuis gesloten blijft”, zegt Els Van Campenhout van Animal Rights. “En dat de daders en het slachthuis worden vervolgd voor wat ze hebben gedaan. We hopen op zware geldboetes en een verbod op het openhouden van slachthuizen.” In het slachthuis van Izegem werkten meer dan 100 mensen. Het is ondertussen nog altijd gestolen. Op de rechtbank van Ieper, die in West-Vlaanderen zaken tegen dierenmishandeling behandeld, werd een kalender opgesteld om alle partijen de tijd te geven hun standpunt aan elkaar kenbaar te maken. De eigenlijke start van de zaak volgt in maart volgend jaar.