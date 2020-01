Prizma-studenten krijgen voortaan les in gerenoveerd belastingsgebouw Valentijn Dumoulein

08 januari 2020

12u17 0 Izegem Scholengroep Prizma is helemaal rond met de renovatie van het voormalige bebouw van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze kocht het gebouw een paar jaar geleden aan en voerde er het voorbije half jaar een ingrijpende renovatie door. Vroeger kwam je er om je belastingsbrief af te geven, tegenwoordig zitten er leerlingen van Prizma Middenschool de Pélichy op de schoolbanken.

De middelbare school heeft op vandaag 474 eerste en tweedejaarsleerlingen op de banken zitten. “Dit schooljaar mochten we zelfs een stijging van 70 scholieren noteren”, aldus directeur Luc Berteloot. “Meer leerlingen betekent ook nood aan meer plaats. We konden nog tijdelijk terecht in enkele ruimtes van het leegstaande klooster Avé Maria dat aan onze school grenst, maar op termijn komt daar een nieuw woonproject. Een uitbreiding drong zich dus op en we zijn blij dat we aan de overkant van de Kasteelstraat het voormalige belastingsgebouw konden kopen. We verhuurden het nog even aan de FOD Financiën en in 2015 verlieten ze die locatie.”

Modeshow

Het gebouw aankopen kostte 2,4 miljoen euro, waarvan 1,9 miljoen met subsidies. De renovatie zelf kostte de school nog eens 800.000 euro. “Voor de 2.000 m² aan extra ruimte die we kregen was dat een goede deal”, vindt voorzitter van de Raad van Bestuur Rudi Maes. “In het voorjaar van 2016 konden we het al gebruiken als locatie voor ons totaalspektakel ‘Ondersteboven’ en de jaarlijkse modeshow van Instituut de Pélichy. Daarna volgde een geleidelijke renovatie. Leerkrachten techniek en enkele vrijwilligers sloopten een aantal binnenwanden om zo van de bestaande burelen grotere leslokalen te maken.”

Ingrijpende renovatie

De twee daaropvolgende schooljaren werd het gebouw gebruikt om les te geven. Eind juni 2019 volgde dan het volledig strippen van het gebouw. “Alle stijlwanden verdwenen, we vernieuwden de elektriciteit en verlichting, maakten de trappen veiliger en waar nodig volgde een likje verf”, vervolgt de directeur. “Eind november 2019 werd het gebouw opgeleverd en in december konden we hier al examens afnemen.” In het vernieuwde ‘F-gebouw’, zoals het op de campus officieel heet, bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping het bureau van de directeur, een technieklokaal, een ruim MAVO-lokaal, de ICT-dienst en twee klassen voor natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk. Op de eerste verdieping is er een vergaderlokaal, een stockeer- en leslokaal voor Plastische Opvoeding en nog zes leslokalen.

Nieuwe refter op komst

Op de tweede verdieping is er nu nog een boterhamrefter, maar die wordt op termijn ingedeeld in twee wetenschapsklassen. “Op 1 februari starten we immers aan de overkant van de straat van met de bouw van een nieuwe refter”, aldus de voorzitter “Die krijgt een capaciteit van 550 personen en die ruimte delen we met Campus IdP. Op de tweede verdieping komen er nog eens twee wetenschapsklassen en een studiezaal.” De werken moeten eind mei 2021 achter de rug zijn.

Ook verbouwingen in andere scholen

Daarmee stopt de bouwwoede in de Prizma-scholengroep niet. Momenteel vindt de afwerking van de nieuwe speelplaats van Prizma Campus College plaats, Middenschool Lendelede krijgt een nieuwe fietsenstalling en praktijkruimte, de Heilige Familieschool krijgt er onder andere een polyvalente zaal en extra leslokalen bij en voor Prizma Campus VTI zijn er plannen voor een nieuwbouw met klaslokalen, praktijkruimtes, een refter, labo’s en een nieuwe sporthal.