Prizma Campus VTI organiseert demodag rond lassen Valentijn Dumoulein

03 maart 2020

15u26 0 Izegem Middelbare school Prizma Campus VTI organiseert op donderdag 5 maart een demodag door de lasafdeling. Je kunt er in workshops kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de lastechnieken en er zijn presentaties.

Prizma Campus VTI heeft met zijn lasafdeling bij de lokale industrie een goede naam opgebouwd. “We werken al jaren goed met de industrie samen en zijn hen hier dankbaar voor”, zegt technisch afdelingsverantwoordelijke voor de afdeling mechanica Kris Vanbrabant. “Wij blijven op de hoogte van de nieuwste technieken. Onze leerlingen kunnen bij veel bedrijven terecht om er hun stage te doen en dat resulteert in een vrijwel onmiddellijke tewerkstelling. In ruil engageren we ons om het beste van onszelf te geven om goede lassers op te leiden”, gaat Vanbrabant verder.

De goede samenwerking tussen de school en de bedrijven krijgt op 5 donderdag maart gestalte in een eerste demodag. Samen met de industrie zet de lasafdeling van het Izegemse VTI het vak van lasser in de kijker. Je kunt er van 14 tot 20 uur terecht. Onder de aanwezigen verloten de organisatoren twee lashelmen en een elektrische slagmoersleutel.