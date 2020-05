Prizma Campus VTI krijgt nieuwe directeur Valentijn Dumoulein

07 mei 2020

10u59 0 Izegem Vanaf volgend schooljaar wordt Myriam Devriendt de nieuwe directeur van middelbare school Prizma Campus VTI. Huidig directeur Jan Verbeke gaat voortaan de centrale directie van schoolbestuur Prizma ondersteunen.

Myriam Devriendt werkte, na haar opleiding industrieel ingenieur optie bouwkunde twee jaar in de bouwsector en werd dan leerkracht technische vakken in het VTI van Kortrijk. Sinds 1998 is ze directeur van die school, dat intussen het Guldensporencollege Campus Engineering heet. Ze is ook lid van de directiecommissie secundair onderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “In samenspraak met directeur Jan Verbeke van Prizma Campus VTI is beslist om beroep te doen zijn expertise om de centrale directie te ondersteunen”, zegt Prizma-voorzitter Jean-Paul Vallaeys. “in het bijzonder op bij de algemene invoering van Count-e en de voorbereiding van de vele infrastructuurdossiers. Jan zal samen met het beleidsteam dit schooljaar verder afronden en zorgen voor de overdracht aan Myriam.”