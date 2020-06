Prizma Campus VTI investeert in nieuwe lastoestellen Valentijn Dumoulein

11u16 0 Izegem Middelbare school Prizma Campus VTI heeft 25.000 euro geïnvesteerd in nieuwe lastoestellen. Met de investering willen ze aan de nood aan technisch personeel op de arbeidsmarkt tegemoetkomen.

De lassers pronken met een gloednieuwe las-montagetafel en drie ultramoderne gepulseerde MIG-lasposten. De school is de enige in de regio die nu over dergelijk materiaal beschikt “We willen met onze lasafdeling top zijn in Vlaanderen,” zegt afdelingsverantwoordelijke Kris Vanbrabant. “Als we onze jongeren een degelijke lasopleiding willen geven, moeten we mee zijn met de nieuwste technologie in de laswereld én moeten we zelf voortdurend werken aan onze professionalisering. Met deze lasposten kunnen de leerlingen beter inzicht verwerven in de lasprocedures en verhoogt de laskwaliteit. De investering in de lasafdeling is een uitrol van de vernieuwingen in de afdeling mechanica, Vier jaar geleden gaf het VTI een nieuwe flow in het derde en vierde jaar basismechanica. Deze modernisering moet zich nu doorzetten in de derde graad lassen-constructie. Ook in de afdeling automechanica kondigt het VTI vernieuwingen aan.

Vruchtbare samenwerking met de industrie

Het VTI van Izegem heeft een jarenlange traditie van samenwerking met de industrie. De leerkrachten van de lasafdeling maken hier een onmiskenbare troef van. “De samenwerking met lasbedrijven in onze regio is winst op drie niveaus,” lichten de leerkrachten lassen toe. De leerlingen krijgen doorheen hun opleiding de kans om via stages 18 bedrijven te leren kennen. Zij kunnen er heel wat knowhow opdoen, maar ook hun eigen visitekaartje afgeven. Wie het goed doet, wordt meteen aangeworven. Maar ook de bedrijven hebben baat bij de geoliede samenwerking met de school. Door geregeld lassers in opleiding aan het werk te zien, kunnen zij het passend talent voor hun bedrijf perfect detecteren. De school is de derde winnaar. Doorheen de contacten blijft het Izegemse VTI op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de lastechnologie.