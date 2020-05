Prizma Campus VTI hervat lessen: “Gespreide lessen, gratis mondmasker en andere inrichting” Valentijn Dumoulein

14 mei 2020

16u28 8 Izegem In Prizma Campus VTI starten de lessen op vrijdag 15 mei ook weer op. “ We verwachten in de eerste fase 98 leerlingen uit het zesde jaar”, zegt directeur Jan Verbeke. “Er zijn heel wat veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is er bijvoorbeeld een gespreide lesopstart, krijgen alle leerlingen een gratis mondmasker en zijn de lokalen anders ingericht. De leerkrachten krijgen een mondmasker, handschoenen, handgel en een ontsmettingsbus.

Directeur Jan Verbeke is trots op zijn leerkrachten en het omkaderingspersoneel. “Tijdens de lockdown hebben zij schitterend werk geleverd. Leerkrachten hebben heel wat uren geklopt en waren bijzonder creatief in het aanbieden van afstandsonderwijs. Zij verdienen een pluim, want het is niet evident welke flexibiliteit zij aan de dag moesten leggen.”

Voor de heropstart zijn nieuwe lessenroosters gemaakt om een gespreide opstart van de lesdag te realiseren. “We focussen voor onze zesdes op de essentiële vakken voor hun opleiding. Het is nu van het grootste belang dat onze leerlingen goed voorbereid worden op verdere studies of op de arbeidsmarkt. Dat is nu de prioriteit.”

In Prizma campus VTI hebben ze ook heel wat aandacht gegeven aan de verbinding met de leerlingen. “Voor de leerlingen en hun ouders is het geen makkelijke periode. Ik heb daarom de leerkrachten gevraagd veel aandacht te besteden aan de contacten met de leerlingen, naast het lesgeven op afstand. Bovendien was het team van de interne leerlingenbegeleiding altijd aanwezig op school en waren ze elke dag tussen 10 en 12 uur beschikbaar.” Sinds vorige week belt een team van de school elke leerling op. “Het is belangrijk om bij onze leerlingen een vinger aan de pols te houden. Ze moeten weten dat ze op ons kunnen rekenen. Wij laten hen niet los en vinden de verbinding met onze leerlingen belangrijk.”