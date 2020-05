Prizma Campus College krijgt Vlaamse subsidies voor heraanleg speelplaats Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

19u36 0 Izegem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 30 646,22 euro in het Campus College in Izegem. Het geld zal gebruikt worden voor de heraanleg van de speelplaats, de fietsstalling en de parking.

“Minister Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs Agion 30.646,22 euro in het Campuscollege uit de Prizma-scholengroep”, vertelt fractieleider Hein Depoorter van N-VA Izegem. “Met het bedrag zullen de speelplaats, de fietsenstalling en de parking opnieuw aangelegd worden. Bovendien kreeg ook Campus lntituut de Pélichy in de Dirk Martenslaan vorige maand het mooie nieuws dat ze 15.410 euro subsidies krijgen voor elektriciteitswerken”.

Zes scholen

“Sinds november 2019 kregen zes verschillende scholen uit Izegem subsidies van de Vlaamse Regering”, weet burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). “Zo kregen Sint-Rafael en de Heilig Hartschool respectievelijk 24 862 euro en 180 829 euro voor de renovatie en de bouw van een sanitaire blok. De Vrije Basisschool Heilige Familie kreeg 101 497 euro voor de renovatie van de centrale verwarming en het buitenschrijnwerk. Voor Freinetschool De Kleine Tovenaar was er dan weer een bedrag voorzien van 120 445 euro voor haar vernieuwbouw”.