Prikkelarm moment voortaan jaarlijks op de kermis Valentijn Dumoulein

28 februari 2020

14u56 0 Izegem De prikkelarme dag op de kermis in september wordt voortaan een jaarlijks terugkerend gegeven. Dat meldt evenementenschepen Lisbet Bogaert (N-VA), nu het kermisreglement ter herziening voorligt.

Het prikkelarm moment zal elke maandag van de kermis van 17 tot 19 uur plaatsvinden. Dan zullen attracties voor de gelegenheid minder lawaai en licht geven, speciaal voor mensen met autisme, ADHD of hoogsensitiviteit. Het concept werd eerder al ingevoerd in Roeselare en Halle en vond vorig jaar voor het eerst ook in Izegem plaats. Toen viel het goed in de smaak, waardoor een vervolg niet uitblijft.

Met deze toevoeging wordt de kalender van de kermisweek wat voller, wat de kermiskramers geen windeieren zal leggen. Op maandag is er het prikkelarm moment en op dinsdag de traditionele seniorendag met ook verminderd tarief voor klasjes. Op woensdag zullen lagere schoolkinderen die mee doen aan het Buck-e-systeem hun gespaarde muntjes op de kermis kunnen uitgeven en op donderdag is er Izegem Koers. Afsluiten gebeurt met een vuurwerkspektakel op Koekezondag.