Prikkelarm moment op de kermis valt in de smaak Valentijn Dumoulein

02 september 2019

19u21

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het eerste prikkelarm moment op de kermis was maandagavond een feit. De kermiskramen zetten hun geluid stiller en de verlichting werd gedimd. Dat gebeurde speciaal om mensen met ADHD, autisme of hoogsensitiviteit de kans te geven eens rustig rond te kijken zonder dat ze overprikkeld raakten.

Het prikkelarm moment kwam traag op gang, maar rond 18 uur liepen er toch heel wat mensen rond die speciaal daarvoor naar de kermis waren afgezakt. Onder hen Wiebe Vandendriessche (10), zijn broers Jitske en Hilke en papa Koen. “Wiebe heeft autisme en zelf geef ik als leraar les in Ter Sterre in Moorslede, dus we zijn bekend met waar we allemaal op moeten letten”, zegt hij. “We kwamen vroeger ook wel naar de kermis, maar dit is toch een heel andere ervaring. Wiebe werd onbewust zenuwachtig van al dat lawaai en nu kunnen we in alle rust eens rondlopen. Heerlijk. En het is voor mij mooi meegenomen dat het hier zo stil is. Ook voor ouders is dat een pluspunt. (lacht).” Jurgen Ver Eecke en zijn zoon Mathieu staan net op het punt om een ritje op de Polyp te maken als we hen treffen. “Normaal doe ik een hoofdtelefoon aan als ik naar de kermis kom, maar nu was dat eens niet nodig”, glimlacht Mathieu. “Ik voel me meteen heel wat beter. Wat mij betreft mogen ze dit elk jaar doen.”