Priester Matthias Noë viert de eucharistie live op Facebook: “Aparte ervaring om de mis op te dragen voor een lege kerk!” Charlotte Degezelle

15 maart 2020

11u33 20 Izegem De zondagsmis streamen via Facebook Live. Het is het creatieve antwoord van priester Matthias Noë (30) op de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen. Zondagochtend stond hij gewapend met een laptop en webcam achter het altaar in een lege Sint-Jan-De Doperkerk in Kachtem.

Matthias Noé heeft iets met sociale media. De jonge priester heeft al langer een eigen Facebookpagina waar hij vragen over het geloof beantwoordt en met de regelmaat van de klok een rap over de Vasten, Pasen en Pinksteren op plaatst. In tijden van corona komt die Facebookpagina extra goed van pas. Want niet alleen horecazaken, zwembaden en winkels, maar ook kerken blijven dicht.

Geen traditionele zondagsvieringen dus. “Maar spontaan waren er enkele mensen die me de vraag stelden of ik de mis niet kon livestreamen via het internet”, vertelt priester Noé. “Dat leek me wel een mooi en haalbaar idee. De livestream is een mogelijkheid voor de gelovigen om nabij te zijn zonder effectief aanwezig te zijn. Zo uniek is het gegeven trouwens niet. Er zijn al vieringen die gestreamd worden en er zijn natuurlijk ook de missen op tv. Net daardoor denk ik niet dat er iemand commentaar zal hebben op mijn initiatief.”

Wifi-hotspot

Om de livestream te realiseren kreeg de jonge priester wat hulp en zaterdag was er, om te checken of alles wel vlot zou verlopen, zelfs een generale repetitie in de Kachtemse Sint-Jan-De Doperkerk. “Zelf ben ik niet echt een krak in die digitale zaken, maar na wat rondbellen in de parochie vond ik een vormselcatechist die er wel kaas van gegeten heeft en bereid was me te helpen. Daarnaast inviteerde ik ook een pianist om de mis op te luisteren. We streamen via Facebook Live en werken met de webcam van een laptop in combinatie met een platte microfoon. Een internetverbinding maken in een kerk is niet zo evident, maar de wifi-hotspot van een gsm bood hier soelaas.”

Zondag om 10.30 uur was het dan voor echt. “Het is zeker een aparte ervaring om de mis op te dragen in een lege kerk. Ondanks de terugval van de kerkgangers mag ik normaal niet klagen over het aantal aanwezigen. Maar nu waren we maar met z’n drieën. Ik koos er bewust voor om geen misdienaars en lectoren in te zetten. We moeten allemaal ons gezond verstand gebruiken door de corona-epidemie.”

Net wat statischer

“Ook was het een viering zonder offerande en communie, wat het allemaal iets statischer dan anders maakte, maar dat zorgde ervoor dat de livestream haalbaarder was”, vertelt priester Noé. “In mijn preek sprak ik bewust niet de hele tijd over corona. Er wordt overal al opgeroepen om je naasten te helpen en het is logisch dat je dit doet.”

De Izegemse pastoor wil de livestream nog evalueren. “Misschien doe ik dit wel wekelijks tijdens de periode van coronamaatregelen. Maar er een vast gegeven van maken? Dat niet, want straks sta ik misschien wel permanent voor een lege kerk.”

De viering kan je hier herbekijken: