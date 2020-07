Postkantoor tijdelijk dicht door coronabesmetting

VHS

22 juli 2020

15u21 0 Izegem Bpost heeft woensdagvoormiddag het postkantoor in de Kasteelstraat in Izegem onverwacht gesloten toen een medewerkster besmet bleek met het coronavirus. De vrouw kwam niet in contact met klanten.

Het was een beetje vreemd, toen woensdagvoormiddag een rij wachtende klanten in het postkantoor van Izegem te horen kreeg dat ze allemaal onmiddellijk het gebouw moesten verlaten. Volgens Delphine Vanbladel, woordvoerster bij Bpost, ligt een coronabesmetting aan de basis van de plotse sluiting. “Een medewerkster heeft positief getest op Covid-19”, klinkt het. “De vrouw in kwestie komt weliswaar nooit in contact met klanten en werkt ook apart in het kantoor. Maar er zat niets anders op dan het filiaal onmiddellijk te sluiten en grondig te laten ontsmetten. Dat karwei zou enkele uren in beslag nemen. Normaal gezien zou het kantoor woensdag in de loop van de namiddag weer open moeten gaan.” Of er ook andere medewerkers van het Izegemse postkantoor in quarantaine moeten, is niet bekend.