Portiers wel veroordeeld voor zwartwerk, niet voor afpersing van discotheken en cafés

08 juli 2020

10u07

Bron: LSI 2 Izegem Op het proces rond afpersing van dertig discotheken en cafés door portiers heeft de Kortrijkse strafrechter woensdag effectieve celstraffen tot twintig maanden en fikse boetes uitgesproken. De rechter veroordeelde hen niet voor afpersingen en bedreigingen, maar wel voor zwartwerk. “Van terreur, afpersingen en bedreigingen om het uitgaansmilieu in handen te krijgen, blijft niets meer over”, stellen advocaten Kris Vincke en Filip De Reuse vast.

Het onderzoek naar de bende startte al in 2013. Heel wat horecazaken in Izegem, Roeselare maar ook ver daarbuiten moesten geld betalen om problemen te vermijden. Naast officiële portiers werden er ook ‘zwarte’ portiers geplaatst die de echte baas waren aan de deur. Wie niet betaalde, werd volgens het openbaar ministerie bedreigd of geïntimideerd, maar dat achtte de rechter niet bewezen. De federale politie besloot in het portiersmilieu te infiltreren met undercoveragenten, telefoontaps en observaties In de zomer van 2015 pakte de politie verschillende verdachten op. Er volgde een onderzoek naar wapen- en drugshandel en naar de afpersingen.

Geen criminele bende

Volgens het openbaar ministerie stuurden Stephan V. (52) uit Kaprijke en Nederlander Luc V. (54), ex-wereldkampioen gevechtssporten, met hun bemiddelingsfirma achter de schermen officiële bewakingsfirma’s aan, maar beschikten ze daarnaast ook over een leger zware jongens als aanvulling op de officiële portiers. Zo hoefden de officiële portiers zelf hun handen niet vuil te maken. De knokploeg opereerde in het zwart. Van een criminele organisatie die met geweld en intimidaties zijn imperium in de uitgaanswereld handhaafde en uitbreidde, was er volgens de rechter geen sprake. Stephan V. en Luc V. kregen met respectievelijk twintig en achttien maanden effectieve celstraf de zwaarste straf.

Christophe D. uit Menen draaide enkele jaren mee in het systeem. Hij haalde inkomsten op, stond in voor het binnenhalen van nieuwe horecazaken, hielp met het plaatsen van zwarte portiers en kwam zelf vaak ter plaatse als er problemen waren. Hij kreeg vijftien maanden effectieve celstraf en een boete. Zeven andere beklaagden uit Izegem, Wervik, Kortemark en Menen kregen lichtere straffen omdat ze deel uitmaakten van de knokploeg.

Werkwijze

Het dossier werd opgebouwd op basis van verklaringen van Christophe D. Volgens hem stak het portiersmilieu zo in elkaar: “Een officiële bewakingsfirma zet een portier aan een zaak. Een bemiddelingsfirma zet ook een zwarte portier aan die zaak. De bemiddelingsfirma en de officiële bewakingsfirma factureren aan elkaar. De portier moet ook een deel van zijn geld afgeven aan de bemiddelingsfirma en dat geld wordt elke avond opgehaald. Dat taakje voerde ik enkele jaren uit.” In het dossier was er onder andere sprake van The Villa, Carré, Versuz, Lagoa, Club Exo, Kokorico, de rally van Ieper, Kamping Kitsch,... “Er zijn nooit ‘deuren’ afgeperst, niet door mij, niet door Stephan V., niet door Luc V.” De rechter leek grotendeels die redenering te volgen. Wat er tijdens de pleidooien werd gezegd, lees je hier.