Pop-up tour brengt ‘De aardappeleters’ van Van Gogh tot leven Valentijn Dumoulein

16 november 2019

16u29 0 Izegem De pop-up tour ‘Groenten in de Vitrine’ van projectvereniging BIE bracht dit weekend onder andere het beroemde schilderij ‘De Aardappeleters’ van Vincent Van Gogh tot leven. Met animatie, toneel, infopanelen en workshops leerden bezoekers op die manier bij over onze ‘groentetuin van Europa’.

Dat is immers de bijnaam die deze streek krijgt omdat er heel wat groenten- en aardappelverwerkende bedrijven actief zijn. Denk maar aan grote spelers als D’Arta en Greenyard. Tijdens een pop-up tour kon je zo meer leren o ver de gespecialiseerde kennis en het ele ve werk dat komt kijken bij de kweek en teelt. In Roeselare stonden groenten centraal, in Izegem waren dat aardappelen. Een van de blikvangers daar was een levend tafereel van ‘De Aardappeleters’, maar ook een pop-up frituur. In Roeselare kon je dan weer je eigen groentesapje op een hometrainer trappen. Of ‘De Boerenbruiloft’ van Breughel inkleuren met gedroogd fruit en ontbijtgranen. De pop-up tour is zondag nog te bezoeken. Volgende week zaterdag en zondag kan je er ook nog terecht, maar dan gaat het om een vrij bezoek zonder animatie. Meer info: www.groentenindevitrine.be.