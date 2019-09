Poolse delegatie ontvangen op Izegems stadhuis CDR

27 september 2019

07u21 1

Schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe (N-VA) ontving in het Izegemse stadhuis een Poolse delegatie. Prizma Campus VTI en de technische school uit het Poolse Pulawy hebben sinds 2001 een uitwisselingsproject. Na een pauze van vijf jaar werd de draad opnieuw opgenomen en het uitwisselingsproject is sindsdien aan de twaalfde editie toe. Schepen Himpe benadrukte tijdens de ontvangst het engagement van het Poolse leger 75 jaar geleden bij de bevrijding op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Poolse pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek speelde hierbij een belangrijke rol in de regio.