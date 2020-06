Poolse chauffeur lichtgewond bij brand in eigen truck VHS

02 juni 2020

19u52 1 Izegem Op het terrein van transportbedrijf Ghekiere in de Noordkaai in Izegem is dinsdag in de vooravond brand ontstaan in de cabine van een Poolse vrachtwagen die er schoongemaakt werd. De chauffeur liep daarbij lichte verwondingen op.

De vrachtwagen stond in het bedrijf toen het brandje uitbrak. Medewerkers van Ghekiere waren in de buurt en roken plots een brandgeur. Een van hen zag dat de voorruit van de trekker al aangedampt was. Meteen werd alarm geslagen. Terwijl de brandweer zich ter plaatse repte, bleef men in het bedrijf niet bij de pakken neerzitten. Met een grote poederblusser slaagden medewerkers erin het vuur, dat achter de bestuurderszetel woedde, te blussen. De brandweer koelde nadien de cabine nog af en besproeide nog geruime tijd een gasflesje, bedoeld om te koken, dat in de cabine stond. De Poolse trucker liep brandwonden op aan zijn neus en een arm toen hij nog wat spullen wilde redden. De man wilde echter niet naar het ziekenhuis.