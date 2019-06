Politie tref kind aan in aanhangwagen voor paarden: “Ze moest het dier rustig houden tijdens het rijden, erg onveilig” Lieven Samyn

23 juni 2019

16u46

Bron: Lieven Samyn 0 Izegem Bij controles in de buurt van de weegbrug van de E403 en de N36 tussen Izegem en Roeselare heeft de politie van de zone Riho zaterdag ruim 50 overtredingen vastgesteld. Twee minderjarige kinderen zaten respectievelijk tussen de lading van een jeep en bij een paard in de aanhangwagen.

Naar aanleiding van de infodag rond caravans en mobilhomes voerde de politie ook repressieve controles uit. Motorrijders van de politie plukten vrachtwagens, auto’s met aanhangwagens en bestelwagens uit het verkeer om aan de weegbrug te controleren. Tal van inbreuken konden vastgesteld worden. 9 automobilisten hadden hun gordel niet aan, 9 anderen waren aan het bellen achter het stuur, 11 keer bleek de lading niet voldoende vast te liggen, bij 7 aanhangwagens was geen noodkoppeling voorzien, 6 voertuigen bleken overladen,… Drie getunede wagens bleken evenmin met alles in orde en 1 bromfiets reed te snel.

Tussen de lading huishoudartikelen en speelgoed van een jeep merkten de agenten tot hun eigen verbazing ook een kind op waarvan enkel het hoofd nog zichtbaar was. In een aanhangwagen voor paarden bleek tot slot ook een minderjarig meisje haar paard te vergezellen. Bedoeling was het paard tijdens de eerste rit van het dier rustig te houden. “Erg onveilig”, aldus commissaris Carl Vyncke. “Het meisje kon tijdens het rijden de aanhangwagen niet verlaten en kon niet met de automobilist communiceren.” Er wacht de automobilist een proces-verbaal en een verschijning voor de politierechtbank of een minnelijke schikking van het parket.