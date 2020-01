Politie houdt grootscheepse oefening met honden aan basisschool VHS

21 januari 2020

11u16 4 Izegem Heel wat ouders die hun kind dinsdagmorgen naar de Sint-Rafaëlsschool in de Baronielaan brachten, keken maar vreemd op toen daar plots massaal politie in de buurt aanwezig was. Het bleek om een grootschalige oefening met politiehonden te gaan.

Elke maand ontmoeten hondengeleiders van verschillende politiezones uit onze provincie elkaar om samen te trainen met hun dieren. Ook de federale politie is regelmatig anwezig. Dat was ook dinsdag het geval in Izegem. “In een leegstaande woning in de Baronielaan waren ‘drugpakketjes’ verstopt waar de honden naar op zoek moesten”, zegt Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone Riho.

Gehoorzaamheid en volgen

“We kozen er bewust voor de oefening te houden aan het begin van de schooldag. We werken met zo realistisch mogelijke scenario’s, zoals het er in de praktijk zou kunnen aan toe gaan. Een crisissituatie op een plek waar veel mensen aanwezig zijn, is niet ondenkbaar. Daarom is het belangrijk dat we ook op zo’n tijdstip kunnen trainen. Dat het rond dat uur ook nog geen klaarlichte dag is, was ook ingecalculeerd.” Na de oefening in de Baronielaan trokken de hondenbegeleiders ook nog naar het station. Daar werden de dieren getest op gehoorzaamheid.

Ook met drones

“In de toekomst zullen we nog meer zulke oefeningen organiseren”, gaat Neyrinck verder. “Sinds een tijdje werken we nauw samen met de politiezones Vlas, Polder en Westkust. We brengen mensen en middelen samen om in crisissituaties nog efficiënter te kunnen werken. Zo willen op termijn permanent een droneteam kunnen inzetten.”

Op sociale media was dinsdag wat commotie ontstaan rond de oefening in de Baronielaan. De meeste mensen leken het een goed initiatief te vinden en vonden het niet erg dat hun kinderen met zoveel politie geconfronteerd werden.