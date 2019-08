Politie flitst donderdag in Izegem Alexander Haezebrouck

21 augustus 2019

De politiezone Riho (Roeselare, Izegem en Hooglede) voert donderdag flitscontroles uit in Izegem. Dat laat de zone weten op hun Facebookpagina. De flitswagen zal opgesteld staan in de Lendeleedsestraat, Prins Albertlaan, Kortrijkstraat, Meensesteenweg en in de Roeselaarsestraat. Passeer je donderdag in één van deze straten, wees dan extra voorzichtig.