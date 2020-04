Plots veel drukker aan containerparken, I.V.I.O. roept op niet-dringende bezoeken uit te stellen CDR

10 april 2020

De herstart van de recyclageparken van I.V.I.O. was tot nu toe goed verlopen. Maar vandaag merkt de afvalintercommunale met recyclageparken in Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt enorme stijging van de bezoeken. “Voor de gezondheid en veiligheid van iedereen vragen we de veiligheidsmaatregelen voor het recyclagepark te respecteren. Is je bezoek niet dringend? Schuif niet nodeloos aan en stel je bezoek uit. We rekenen op het begrip van alle burgers.”