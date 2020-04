Plantenbeurs Tuin & Sfeer afgelast Valentijn Dumoulein

15 april 2020

16u32 2 Izegem De Zuid-West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vasteplantenvereniging meldt dat er dit jaar geen editie van plantenbeurs Tuin & Sfeer zal zijn. Die ging normaal op zondag 31 mei in het Blauwhuispark plaatsvinden.

Vanavond komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen om onder andere te beslissen of grote evenementen de komende tijd nog mogen plaatsvinden, maar de VVPV wilde daar niet op wachten. “We hebben zelf beslist om de handdoek in de ring te gooien”, zegt voorzitter Marnix Oosterlinck. “De gezondheid van de mensen gaat voor en in deze coronatijden kunnen we een dergelijke samenkomst niet verantwoorden. We hebben nog even overwogen de datum te verplaatsen, maar in volle zomer planten verkopen is niet goed en in het najaar komt het ook te laat. We zijn ook een evenement met honderd standhouders. Om dan een nieuwe datum te vinden die voor iedereen past, dat is niet evident.” Ook de reis naar de Sommevallei van de vereniging, die begin juni op de agenda stond, gaat niet door. “Ik kan mensen enkel maar aanraden een abonnement op ons tijdschrift te nemen, om zo toch nog wat met de natuur bezig te zijn”, knipoogt de voorzitter. “Voor 22 euro heb je al een abonnement voor vier tijdschriften.”