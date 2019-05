Pintje drinken voor of na het stemmen? Hier kan het VDI

21 mei 2019

12u15

Bron: VDI 10 Izegem Wie op zondag 26 mei zijn kiesplicht volbracht heeft of zichzelf nog even moed wil indrinken voor die belangrijke beslissing te nemen, kan zowel in Emelgem als Ingelmunster terecht in een verkiezingsbar.

Het eerste gelegenheidscafé is een initiatief van de Better Beer Brewers uit Emelgem. Zij slaan de handen in elkaar met de mensen van provinciaal centrum ’t Venster in de Willem Elsschotstraat. “Bij deze verkiezingen mogen 1.500 kiezers voor het eerst hun stem in ’t Venster uitbrengen”, weet Jurgen Vermeylen, die samen met Christ Vandecaveye ambachtelijke brouwerij Better Beer Brewers runt. “Tussen 8 en 15 uur openen we een pop-upbar met frisdrank en Emelgemse bieren, zoals onze Jurist en Pro Deo. We voorzien ook enkele volksspelen, zoals sjoelbakken. Uiteraard zijn ook mensen die niet in ’t Venster moeten stemmen welkom om iets te komen drinken.”

Sportcentrum

In Ingelmunster baten de scouts een verkiezingsbar uit in het jeugd- en sportcentrum in de Bollewerpstraat 92A. Ook hier kun je tussen 8 en 15 uur passeren voor een verfrissend drankje. De scouts openen een zomerterras vlak bij het kiesbureau.