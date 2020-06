Pink Pet Paradise schaart zich achter nieuwe dierenvoedselbank en project voor minderbedeelden Valentijn Dumoulein

26 juni 2020

15u45 0 Izegem De Izegemse vrijwilligersorganisatie Pink Pet Paradise gaat voortaan mee de nieuwe Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen én een online project voor minderbedeelden ondersteunen. De voedselbank zoekt niet alleen dierenvoeding, maar ook vrijwilligers die een lokaal inzamelpunt willen openen.

Isabelle Folens van Pink Pet Paradise zet zich al enkele jaren in voor de zwakkeren in onze samenleving. “Op die manier kwam ik in contact met twee nieuwe organisaties aan wie ik graag de steun van onze vereniging verleen”, zegt ze. “De bedoeling is dat ik hun initiatieven in het Izegemse wat meer onder de aandacht kan brengen en we gaan uiteraard ook mee spullen inzamelen.”

Voedselinzamelbakken

De Dierenvoedselbank Zuid-West-Vlaanderen werkt vanuit Wielsbeke en is sinds 10 april actief. “We verzamelen dierenvoeding voor mensen die het niet zo breed hebben”, vertelt coördinator Linde Segaert. “Wie hulp wil, moet via het Sociaal Huis de nodige bewijzen kunnen voorleggen. We helpen ongeveer 80 gezinnen en kunnen op die manier dieren in het zuiden van onze provincie te eten geven. Voornamelijk honden en katten, maar ook vogels, konijnen, cavia’s, enz…Eén keer per maand kunnen mensen iets komen afhalen bij ons. Omdat mensen niet al te ver zouden moeten rijden hebben we op tien plaatsen al voedselinzamelbakken geplaatst. Dat gebeurt in voortuintjes van vrijwilligers. Zo hebben we er oa. al in Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wervik en Wielsbeke. “

“Via Pink Pet Paradise hopen we nu dat er zich ook enkele mensen uit de Mandelstreek kandidaat stellen om zo’n bak te plaatsen. Wie dat wenst kan dan daar overschotten doneren en wie het nodig heeft, kan er daar komen ophalen. Giften kunnen nog niet omdat we nog geen twee jaar bestaan, maar bedrijven die iets willen schenken kunnen we wel publiciteit in ruil geven.” Meer info: www.dierenvoedselbank.be.

Tweedehands spullen doneren

Het tweede project dat Isabelle steunt is de online groep Shine For The 2nd Time. “Wie kleren of spullen een tweede leven wil geven en die kwijt wil, kan ze aan ons doneren”, vertellen vrijwilligers Nancy Vandenberghe uit Deerlijk en Wendy Lakiere uit Beveren-Leie. Omgekeerd kan wie iets nodig heeft, dat aan ons laten weten. Wij fotograferen alles en zetten het op onze Facebookgroep. Zo kan een minderbedeelde aanduiden of ze iets wensen of niet. Wij zorgen er dan voor dat het object bij de juiste mensen terecht komen en fungeren als doorgeefluik. Spullen variëren van speelgoed tot meubels en decoratie.”