Pieter Boncquetstraat krijgt tijdelijk camerabewaking Valentijn Dumoulein

23 oktober 2019

16u33 2 Izegem Door de rioleringswerken krijgt de Pieter Boncquetstraat tijdelijk camerabewaking.

“Tijdens die werken is het onmogelijk de wijk via de normale weg in of uit te rijden”, verduidelijkt schepen Caroline Maertens (N-VA). “Daarom voorzien we een tijdelijke ontsluitingsweg naar de Hondsmertjesstraat. Dit tijdelijk straatje is echter zo smal dat we een deel privégrond moeten innemen. De bewoner vreest voor schade aan zijn gevel en dus hebben we een camera gekocht om het verbindingsstraatje te filmen. Alleen wanneer er schade is, zullen we de beelden bekijken.” Na de werken verhuist de camera naar de loodsen van de technische diensten.