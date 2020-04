Piet brengt na tien jaar nieuwe historische roman uit: “Filosoof Nietzsche zakt af naar West-Vlaams boerendorp Valentijn Dumoulein

29 april 2020

10u27 0 Izegem Wie Charles Darwin vermoord heeft was dé vraag in zijn eerste fictieve roman. Nu, tien jaar later, haalt de Izegemse kunstenaar Piet Duthoit in ‘Kind van de rekening’ de Duitse filosoof Nietzsche naar een West-Vlaams boerendorpje. Om maar te zeggen dat de man graag historische figuren in een ‘Wat als?’-scenario dropt. Wie in coronatijden wat extra leesvoer wil, weet waarheen.

Piet schreef in het verleden al vier succesvolle misdaadromans met het politieduo Tak en Vlieghe in de hoofdrol. In 2010 gooide hij het over een andere boeg en waagde hij zich met ‘Wie vermoordde Darwin?’ aan een literaire Cluedo in de vorm van een historische roman. Tien jaar later lanceert hij een vervolg. “Het had er eigenlijk al eerder moeten zijn”, zegt Piet. “Dit tweede boek ligt al zeven jaar op de plank. Ik had indertijd een afspraak met mijn toenmalige uitgeverij Houtekiet om een trilogie af te leveren, maar de uitgeverij werd door een grotere Nederlandse speler opgekocht. Die had geen interesse meer in de boeken en dus verdwenen de plannen in de koelkast. Ik was daardoor zo teleurgesteld dat ik het schrijven lang heb afgezworen. Tot het manuscript voor ‘Kind van de rekening’ bij toeval eind vorig jaar bij een nieuwe uitgever terechtkwam en die meteen interesse toonde.”

Het dorp staat synoniem voor hoe de wereld draait. Of hoe al die dorpelingen plots een collectief ‘beest’ worden en fel reageren op bepaalde gebeurtenissen Auteur Piet Duthoit

Antisemitisme

In het boek neemt Piet de lezer mee naar 1883 en maken we opnieuw kennis met een van de personages uit zijn eerste roman: dorpsfilosoof Vermeersch. “Die speelt dit keer een grotere rol en ontmoet in Rome de Duitse filosoof Nietzsche. Het klikt tussen de twee en Vermeersch nodigt zijn Duitse collega uit naar zijn West-Vlaams boerendorp. Het antisemitisme rukt in die periode echter op en veel mensen aanschouwen de buitenlandse bezoeker als een jood. Ook Vermeersch moet het ontgelden. De hetze die daaruit ontstaat, is de kern van het verhaal. Het dorp staat synoniem voor hoe de wereld draait. Of hoe al die dorpelingen plots een collectief ‘beest’ worden en fel reageren op bepaalde gebeurtenissen.”

Antoni Gaudí

Door de coronacrisis kon de boekvoorstelling niet doorgaan en ook het beeldhouwwerk van Piet in zijn atelier Het Kapsalon ligt daardoor stil. “Maar ik kan me goed bezighouden en heb me weer op het schrijven gestort”, knipoogt hij. “Zo ben ik ondertussen hard aan het werk aan deel 3, dat voorlopig de werktitel ‘Gaudí’s handschoenkast’ heeft gekregen. Daarin reist Vermeersch naar Spanje en ontmoet door een samenloop van omstandigheden met Victor Horta de beroemde architect Antoni Gaudí, die later de beroemde kathedraal Sagrada Familia zou maken. Daarin verken ik de kracht van toevallige ontmoetingen tussen mensen. Ik zou het graag eind dit jaar af hebben.”

Gesigneerd en geleverd aan huis

Daarnaast ligt er nog een vijfde boek van Tak en Vlieghe klaar om uit te geven. “De titel is ‘Maanvaren’ en misschien bied ik het ook aan bij de uitgever. Ondertussen draait mijn fantasie op volle toeren, dus wie weet komt er nog wel een vervolg.”

Wie ‘Kind van de rekening’ wil kopen, kan dat bestellen via piet.duthoit@skynet.be. “Het boek is tijdelijk voor 20 in plaats van 22 euro te verkrijgen”, besluit Piet. “Wie er eentje bestelt, krijgt een gesigneerd exemplaar dat ik in West-Vlaanderen aan huis kom brengen.”