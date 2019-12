Petroleumgeur stijgt op uit riolering LSI

28 december 2019

15u41

Bron: LSI 8 Izegem In de buurt van de Slagmeersenstraat in Izegem hing zaterdagnamiddag een indringende petroleumgeur. De brandweer spoelde de rioleringen overvloedig met water en gaf de buurtbewoners de raad de woning goed te verluchten.

Een buurtbewoner belde rond 14.30 uur de hulpdiensten op. Vooral in toiletten en kelders van woningen langs de Slagmeersenstraat hing een doordringende en storende geur die naar petroleum rook. De brandweer van de zone Midwest en de nutsmaatschappij Fluvius snelden ter plaatse en gingen op zoek naar de oorzaak. De geur steeg op uit de riolering. Wellicht kieperde iemand in de buurt onlangs een product in de goot. Veel meer dan de riolering eens goed spoelen met water kon de brandweer niet doen. Een deeltje van de Slagmeersenstraat bleef even plaatselijk voor het verkeer afgesloten.