Personenbelasting stijgt niet, kleinere belastingen wel Valentijn Dumoulein

12 december 2019

12u31 0 Izegem Izegem investeert de komende vijf jaar 43 miljoen euro. Financiënschepen Tom Verbeke (N-VA) laat weten dat daarbij de personenbelastingen of opcentiemen daarbij niet stijgen. Toch gaan er enkele kleinere belastingen wel licht de hoogte in. Uitzondering is de terrasbelasting.

De belasting op masten en pylonen (oa. voor het plaatsen van kleine zendmasten) stijgt van 2.000 naar 2.500 euro. De belasting op onbewoonbare woningen en die op verwaarloosde of bouwvallige panden stijgt van 1.000 naar 1.500. Daarna is er een jaarlijkse stijging van 750 euro. Er komt ook een aangepaste heffing voor leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied.

Beter nieuws is er voor de lokale horeca. De terrasbelasting voor het plaatsen van tafels en stoelen op openbaar domein wordt gehalveerd. De ‘credits’ – een soort korting - die verenigingen ontvangen bij het gebruik van stedelijke gebouwen trekt de stad ook op van 300 naar 450 euro.

De belasting op niet-bebouwde percelen verhoogt in het geval er meerdere percelen aan eenzelfde eigenaar toebehoren. Voor een tweede perceel stijgt de belasting met twintig procent, voor een derde met dertig procent, enz…Ze wordt vastgesteld op 0,3 euro per vierkante meter met een minimum aanslag van 175 euro per onbebouwde grond of kavel. Vanaf het derde jaar verhoogt ze tot 0,6 m² en het zevende jaar tot 0,9 m².