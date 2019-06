Personeelsleden Skyline en Boucherie doneren samen bloed op de werkvloer VDI

06 juni 2019

14u58

Bron: VDI 0 Izegem Werknemers van softwarebedrijf Skyline Communications en borstelmachinefabrikant Boucherie konden vandaag uitzonderlijk op de werkvloer bloed doneren. Het Rode Kruis kwam langs om een van de polyvalente ruimtes van Skyline tot tijdelijk donorcentrum om te bouwen.

Skyline en Boucherie liggen naast elkaar in de Ambachtenlaan en het begrip ‘Beter goede buren dan verre vrienden’ is voor hen wel degelijk van toepassing. “Zelf geef ik regelmatig bloed en ik wilde graag zoveel mogelijk mensen motiveren om dat ook eens te doen”, vertelt initiatiefneemster Lisa Boucherie. “Voor veel zieke mensen is dit van levensbelang. Ook bij ongevallen, operaties en bevallingen kan bloed het verschil maken. Daarom is het belangrijk dat het Rode Kruis altijd een grote voorraad heeft.”

Tijdelijk donorcentrum

De ruime lobby van Skyline bood genoeg plaats voor een tijdelijk donorcentrum. “Vanaf 125 kandidaat-donoren komt het Rode Kruis ter plaatse”, weet Lisa. “Om alles vlot te laten verlopen, werd een speciale bloedlijn via de website van het Rode Kruis in het leven geroepen. Daar kon per kwartier ingeschreven worden zodat er geen lange wachtrijen zouden ontstaan.”

“Toen Lisa ons voorstelde hieraan mee te werken, hebben we geen moment getwijfeld”, vertelt Emma Saldi, medewerkster op de personeelsdienst van Skyline. “Bloed geven, redt niet alleen levens, maar het is ook goed voor de teamgeest. Dat het ook een leuke manier is om onze medewerkers met die van de buren in contact te brengen, is mooi meegenomen.”

In totaal doneerden 150 medewerkers van beide bedrijven bloed. Ook zaakvoerder Ben Vandenberghe van Skyline en Lisa Boucherie kwamen dat doen.