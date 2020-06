Personeel Sint-Jozefskliniek voert actie aan spoedafdeling Valentijn Dumoulein

18 juni 2020

11u48 0

Izegem Het personeel uit de zorgsector voert vandaag op heel wat locaties actie. Ze eisen meer personeel en betere lonen om de gezondheidscrisis aan te pakken. Aan de spoedafdeling van de Sint-Jozefskliniek in Izegem verzamelden 150 medewerkers zich om hun protest kracht bij te zetten. Dat gebeurde onder andere met een flashmob.

“Het applaus en de witte vlaggen waren hartverwarmend en ook de politiek betitelde de non-profitsector ineens als essentieel”, zegt Filip Nuyttens van vakbond ACV Puls. “Zal die overheid dan eindelijk ook fundamentele problemen zoals de te hoge werkdruk en lage lonen oplossen? Of was het maar een schouderklopje voor even? De erkenning en waardering moeten nu omgezet worden in fundamentele verbeteringen. Vandaar onze actie. Die is niet gericht tegen het ziekenhuis. We ijveren voor een versneld non-profit pact waarin gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Aan de overheid: luister naar ons, anders wordt het straks een mars in Brussel.”

Het personeel verzamelde, met mondmaskers en de nodige bescherming, aan de spoedafdeling. Er volgde ook een flashmob met een beperkt aantal mensen. De spoedafdeling bleef al die tijd bereikbaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.