Patrick is de beste op 11 juli-kaarting, Café L’Abattoir eerste club Valentijn Dumoulein

08 juli 2019

10u11

Bron: Valentijn Dumoulein 2

Het voorbije weekend vond de jaarlijkse kaarting in het kader van de 11-juli-viering plaats. De beste kaarter bleek op het eind van de dag Patrick Platteeuw van de Valentinokaarters te zijn. Ronny Kerkhof van club L’Abattoir behaalde de tweede plaats, Freddy Grymonprez en Luc Coppens van de Sint-Felixkaarters de derde en vierde plaats.

Café L’Abattoir in de Vlietmanstraat mag zich de beste club van Izegem noemen. De organisatie van het 27ste interclubkampioenschap was in handen van het 11-julicomité en de Sint-Felixkaarters en ging door in ’t Sok in Kachtem. Dit jaar waren er opnieuw 22 ploegen present. Het aantal deelnemende ploegen ligt al een aantal jaren in stijgende lijn.