Patricia en dochters openen Bistro BoBri Valentijn Dumoulein / Charlotte Degezelle

06 februari 2020

11u42 0 Izegem Patricia Lebacq (54) en haar dochters Beau (23) en Britt (17) hebben op de hoek van de Krekelmote- en Mentenhoekstraat Bistro BoBri geopend. Leuk voor onder andere bezoekers van het Frunpark, waar de horeca-activiteit door de stad beperkt is.

In het pand van Bistro BoBri waren vroeger al horecazaken Sabaidee en In ’t Gemak te vinden, maar de bistro belooft meer. “Je kunt hier terecht voor een lunch, maar evengoed om ’s namiddags van een koffie met pannenkoek of wafel te genieten”, zegt Beau. “We zijn een familiale, gezellige bistro waar verse producten centraal staan. We verwelkomen de klanten in een warm interieur met loungemuziekje. Op de menukaart staan onder andere huisbereide hamburgers, slaatjes en snacks. Op termijn willen we ook een ontbijt serveren.”

De drie zijn al goed thuis in de horeca. “Ik heb elf jaar café Sint-Pieter in Ledegem uitgebaat, maar was toe aan een nieuwe uitdaging”, gaat Patricia verder. “Ik heb kmo-management gestudeerd en deed al in verschillende zaken ervaring op. Mijn zus studeert nu nog deeltijds en werkt de overige tijd in de zaak”, weet Beau. “Zo vormen we een goed trio.” Bistro BoBri verwijst naar de namen van de twee dochters. Meer info op www.bistrobobri.com of de gelijknamige Facebookpagina.