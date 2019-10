Pastorale eenheid lanceert Sint-Crispijnbier in onze streek Valentijn Dumoulein

27 oktober 2019

De Pastorale Eenheid Sint-Crispijn heeft voortaan zijn eigen bier. Of toch een beetje. Ze importeert een Nederlands bier dat dezelfde naam draagt.

De eenheid omvat de vijf samengesmolten Izegemse parochies en dankt zijn naam aan Sint-Crispijn, de patroonheilige van de schoenmakers en leerbewerkers. Dat die zijn naam ook aan een bier schonk, hebben we te danken aan de Nederlander Gillian Van der Schansen. “Via het internet kwamen we te weten dat er in het Nederlandse Waalwijk een stadsbrouwerij Sint-Crispijn bestaat”, vertelt coördinator Geert Depaepe. “Gillian en zijn vrouw Annemieke bouwden een oud graanpakhuis tot brouwerij om. Hun bier heet ook Sint-Crispijn en bestaat uit drie versies: een blond, bruin en amberkleurig. Dat laatste heet Furieus en na contacten met de brouwerij hebben we besloten het op verschillende gelegenheden van onze pastorale eenheid te schenken.” Vrijdagavond kon dat voor het eerst, op een dankfeest voor 135 vrijwilligers in de parochiezaal op de Bosmolens. Niet toevallig vond die plaats op de naamdag van de patroon. “We willen het bier ook in de toekomst in onze streek nog bekender maken, maar het staat nog niet helemaal vast hoe en wat we dat gaan doen”, besluit Geert.