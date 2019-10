Partyfiets begeleidt kinderen voor twintigjarig bestaan fietspooling naar school Valentijn Dumoulein

03 oktober 2019

10u28 0 Izegem Een klassieke bierfiets – voor de gelegenheid omgedoopt tot partyfiets – begeleidde donderdagochtend 75 fietsende kinderen naar hun school in Emelgem. In de staart van de colonne zat nog een tractor die feestmuziek afspeelde. Allemaal extraatjes omdat de fietspooling die de kinderen begeleidt zijn twintigste verjaardag viert.

Op 4 oktober 1999 reed de Emelgemse fietspooling – een initiatief van KWB Emelgem – voor het eerst uit. “We wilden iets doen aan de verkeersveiligheid in eigen gemeente en ons initiatief ontstond net op het moment dat de scholen fusioneerden, dus er was grote vraag naar een veilige route die we in groep naar school konden afleggen”, blikt voorzitter Willy Ghesquiere terug. “Toen gingen we met 13 begeleidende ouders en nog eens 8 KWB-leden van start, op vandaag kunnen we op 30 vrijwilligers rekenen. Het parcours is al die jaren hetzelfde gebleven en passeert aan De Knuffel en de lagere school in de Prinsessestraat. We begeleidden bij goed weer ongeveer 50 kinderen op vijf momenten per dag. We gebruiken daarvoor een beurtsysteem.” Schepen Lisbet Bogaert kwam de groep vrijwilligers bedanken. “Op het parcours bereiken jullie 1 op 2 kinderen die naar school fietsen, dus dat is een fantastisch resultaat” ,vindt ze. “We hopen dit initiatief op termijn ook in andere scholen te kunnen ontplooien.”