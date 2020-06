Parking cultuurhuis De Leest wordt drive-in cinema Valentijn Dumoulein

23 juni 2020

12u43 4 Izegem De parking van cultuurhuis De Leest zal begin juli plaats bieden aan een tijdelijke drive-in cinema. Je kunt er coronaproof in je eigen bubbel genieten van een reeks filmklassiekers.

De drive-in cinema past in het kader van stadsfestival Isotopia. “We plaatsen een scherm van vijftig vierkante meter, de soundtrack krijg je via de autoradio en via een digitaal platform bestel je je drankje of versnapering”, vertelt Rik Bruwier van De Leest. “Tickets kosten tien euro per wagen, waarin maximum drie personen worden toegelaten. De toegang verloopt via de parking in de Krekelstraat, niet via de traditionele ingang in de Sint-Jorisstraat. Bij de ingang krijg je alle nodige info en regels.” De plaatsen zijn beperkt, dus vlug bestellen op webshop-vrijetijd.izegem.be is aangeraden.

Het programma

De eerste filmvoorstelling vindt op woensdag 1 juli plaats. Om 15 uur is er de vertoning van Ma Vie de Courgette, om 19.30 uur gevolgd door Le Fabuleux destin d’Amelie Poulain. Om 22.30 uur is er de afsluitende horrorfilm The Conjuring. Op donderdag 2 juli kun je er om 19.30 uur kijken naar de Franse klassieker Intouchables en om 22.30 uur is er Bad Boys For Life, geregisseerd door landgenoten Adil El Arbi en Bilal Fallah. Op vrijdag 3 juli is er om 19.30 uur Oscar-winnaar The Revenant, met Leonardi Di Caprio in de hoofdrol. Om 22.30 uur volgt musical La La Land met Ryan Gosling en Emma Stone. Op zaterdag 4 juli is er om 15 uur de aftrap met de Roald Dahl-verfilming Matilda, om 19.30 uur staat musical Grease op het programma en afsluiten gebeurt om 22.30 uur met horrorfilm Saw. Op zondag 5 juli is er om 10 uur al een voorstelling met de Pixar-film Ratatouille. Om 15 uur is er Marley & Me, om 19.30 uur de Belgische fllm Hasta la Vista en om 22.30 uur de Johnny Cash-biopic Walk The line.