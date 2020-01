Parkeerboetes verdubbeld, maar meters nog niet aangepast: oud tarief voorlopig van kracht Valentijn Dumoulein

07 januari 2020

13u22 0 Izegem Sinds 1 januari is de boete voor wie geen parkeerticket legt of waar de termijn van verstreken is verdubbeld. Dan betaal je het volledige dagtarief van 25 euro in plaats van het halve dagtarief van 12,5 euro. Alleen zijn zowel de parkeermeters als het retributiereglement van de stad (nog niet overal) aangepast. Dieter Declercq ontdekte die fouten.

“Ik parkeerde op donderdag 2 januari rond 11 uur mijn wagen op de Grote Markt en ging iets drinken in een van de horecazaken”, zegt hij. “Ik had inderdaad geen parkeerticket gelegd, maar als ik er alles op napluis hoef ik slechts het halve dagtarief van 12,5 euro te betalen. Op de parkeermeter stond nog het ‘oude’ bedrag vermeld en bij het nakijken van het retributiereglement op de website van de stad merkte ik dat het ook daar nog op bepaalde plaatsen verkeerd staat. Ik wil en zal die boete betalen, maar mij gaat het ook om het principe: het parkeerbedrijf heeft nog niet overal de nodige aanpassingen aangebracht en dus ben ik van mening dat ik niet de boete van 25 euro moet betalen.”

“Stickers zo vlug mogelijk vervangen”

Het aanpassen van de parkeermeters is een opdracht voor Optimal Parking Control (OPC), het bedrijf aan wie de stad het handhaven van het parkeerbeleid heeft uitbesteed. “Door de kerstvakantie is het er nog niet van gekomen de stickers op de meters tijdig te vervangen”, erkent zaakvoerder Pascal Lamen. “We gaan dat zo vlug mogelijk aanpassen. Zolang dat niet het geval is geldt nog het oude halve dagtarief van 12,5 euro. “ Financiënschepen Tom Verbeke (N-VA) wist niet dat het retributiereglement nog niet overal was aangepast. “Er staat een nieuwe versie online sinds het reglement op de gemeenteraad van 10 december is goedgekeurd”, zegt hij. “We wisten niet dat er nog oude bedragen in stonden, maar ik ga onze diensten vragen dit zo vlug mogelijk in orde te brengen.”