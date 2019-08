Paars-Wit Izegem in rouw na overlijden Marleen Godderis CDR

18 augustus 2019

13u15 0

Paars-Wit Izegem is in rouw. De supportersclub van RSC Anderlecht met thuishaven in Café Sportief moest op vrijdag 16 augustus afscheid nemen van Marleen Godderis. Zij overleed op 66-jarige leeftijd in het Roeselaarse AZ Delta. Marleen richtte de supportersclub zo’n 25 jaar terug op samen met haar echtgenoot Frans Verhaeghe. In het begin waren ze met amper een vijftal leden, maar Paars-wit Izegem groeide uit tot een vaste waarde waar Marleen nog steeds bestuurslid en secretaris was. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 24 augustus om 10.30 uur in de kerk van de Heilige Familie aan het Ter Beursplein op de Bosmolens. Online condoleren kan via www.begrafenissendepoorter.be.