Paard en vijftig andere dieren krijgen de zegen van pastoor Valentijn Dumoulein

06 oktober 2019

15u35 0 Izegem Niet alleen mensen kunnen de zegen krijgen, ook bij dieren is dat het geval. Naar aanleiding van Werelddierendag waren baasjes en hun (huis)dieren welkom aan de Heilige Familiekerk op de Bosmolens. Daar stond pastoor Matthias Noë klaar om honden, katten, kippen, konijnen en zelfs een paard van wat wijwater te voorzien.

Het was het tweede jaar op rij dat er een dierenzegening op de Bosmolens plaatsvond. Er daagden voornamelijk mensen met honden op. Om in het thema van de dag te blijven had de pastoor een lezing uit het boek Genesis klaar die ging over het goed omgaan met dieren. De zegening vond eerst in de kerk plaats, maar de pastoor moest toch even de regen trotseren om het paard van amazone Lieze Deschijver te zegenen.