Oudste kroeg van Izegem heropent met een grapje aan de voordeur Valentijn Dumoulein

08 juni 2020

15u58 0 Izegem Uitbaatster Elly Ensink van café Het Damberd in de Gentstraat heeft maandag de deuren geopend met een knipoog. Aan de ingang heeft ze enkele ludieke krijtlijnen getekend die klanten makkelijk de weg naar binnen (en naar buiten) wijzen.

Wie naar buiten komt, zal mogelijk een glaasje op hebben en ook dat heeft ze in de tekeningen vertaald. “Ach, we moeten al eens kunnen lachen, hé”, verklaart Elly de tekening. “De voorbije maanden waren al genoeg kommer en kwel en nu willen we er weer volledig voor gaan.”

De oudste kroeg van de stad serveerde maandagmiddag voor het eerst weer dagschotels en die vielen duidelijk in de smaak. “Nog niet alle klanten zijn meteen op post, maar we begrijpen dat”, zegt Elly. “We geven het enkele dagen tijd en hopen dat de mensen weer hun weg naar het café vinden. We hebben alvast ons best gedaan om het hier zo veilig mogelijk voor hen te maken. Er is voldoende plaats tussen de tafels en er is handgel. Van de stad krijgen we ook een extra stukje terras voor de deur.”

Trouwe klant Roland Rommel (82) was alvast van de partij. “Ik kom hier regelmatig, maar nu kon dat even niet. Het Damberd is altijd een goede tussenstop tijdens fietsritjes van vijftig kilometer. Ik ben blij dat ik die nu weer kan inplannen”, besluit hij.