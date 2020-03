Ouders maken weinig gebruik van schoolopvang in coronatijden Valentijn Dumoulein

16 maart 2020

13u07 10 Izegem Sinds maandag wordt geen les meer gegeven in de scholen, wel is er opvang voor leerlingen die nergens terecht kunnen. In de middelbare scholen daagde bijna niemand op voor opvang, in de kleuter- en lagere afdelingen ligt dat aantal iets hoger.

De oproep om de kinderen in deze coronacrisis thuis te laten, lijkt dus overal vrij goed opgevolgd te worden. In Prizma Campus VTI in Izegem kwam zelfs geen enkele van de 415 leerlingen opdagen, net als in Prizma Middenschool Lendelede, dat 215 leerlingen telt. In Prizma Campus Middenschool de Pélichy was dat maar één van de 476 studenten. “Alle leerlingen krijgen digitale opdrachten via Smartschool”, zegt directeur Luc Berteloot. “De leraren zijn tijdens hun lesopdracht online beschikbaar voor leerlingen die vragen hebben over de leerstof.”

Kleuter en lager

In de kleuter- en lagere scholen lag het aantal opgevangen leerlingen iets hoger dan in het middelbaar. Toch valt het aantal nog mee. In de Ginsteschool in Oostrozebeke waren 38 van de 174 leerlingen aanwezig en Prizma Heilige Familie op de Bosmolens telde er 38. Eenzelfde geluid in basisschool Sint-Pieter in Emelgem, waar er 20 kinderen opdaagden.

In de Sint-Rafaëlsschool waren een 35-tal kinderen van de 422 aanwezig. “De opvang wordt in verschillende groepen opgedeeld”, zegt directeur Stefaan Maertens. “De kinderen van de lagere afdeling mogen de taken maken die ook naar andere kinderen werden doorgestuurd. De kleuters spelen samen met de andere kleuters in de klassen.De kinderen kunnen bij mooi weer op de speelplaats of gaan samen naar het Blauwhuispark. In de turnzaal wordt een parcours opgebouwd.“

In de Heilig-Hartschool in Izegem waren vandaag 25 leerlingen van de 237. De voorschoolse en naschoolse opvang loopt gewoond door. “De opvang tijdens de lestijden gebeurt door verschillende leerkrachten van verschillende graden”, zegt directrice Isabelle Demeester. “Er worden werkbladen aangeboden en online materiaal die ook door de leerlingen thuis kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden ook heel wat vrijetijdsactiviteiten uitgewerkt en aangeboden (knutselen, sport en spel,...).”

In de Sint-Vincentiusschool in Kachtem waren dat amper 10 van de 400 kinderen en in Het Wonderbos in Ingelmunster waren zes kleuters aanwezig. Nog in Ingelmunster daagden 35 leerlingen op een totaal van 358 op voor beide vestigingen van basisschool De Wegwijzer. De Marialoopschool in Meulebeke ontving dan weer 30 van de 195 kinderen. In Lendelede daagden 57 van de 485 kinderen in basisschool De Talententuin op.