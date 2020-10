Oud-directeur wil torentje Heilige Familieschool redden van de sloop Valentijn Dumoulein

06 oktober 2020

14u38 0 Izegem Dit najaar start de afbraak van enkele leegstaande gebouwen en de kapel van de Heilige Familieschool. Ze wijken voor een nieuwe polyvalente zaal, drie klassen en een speelzone. Daarbij zou ook het kenmerkende torentje verdwijnen, tot ergernis van voormalig directeur en heemkundige Freddy Seynaeve, die het stukje erfgoed graag zou bewaren en daar een petitie voor lanceerde.

Prizma Basisschool Heilige Familie koestert dit schooljaar grote bouwplannen. “Een groot stuk beton op de speelplaats en enkele leegstaande gebouwen maken plaats voor een nieuwbouw”, zegt directeur Maxim Esprit. “Dat zal een polyvalente zaal, drie klaslokalen, sanitair en een nieuwe groenere speelzone omvatten. Ook de oude kapel van het complex verdwijnt onder de sloophamer. De polyvalente zaal zal de huidige parochiezaal vervangen en die zal in de toekomst ook voor plaatselijke verenigingen toegankelijk zijn.” Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) investeert 1,4 miljoen euro in het project.

. Ik stel voor het torentje voor afbraak te behoeden en na enige restauratie een mooi plaatsje te geven op het groene plein bij de Heilige Familiekerk tegenover de school. Freddy Seynaeve

“Herinnering aan vervlogen tijden”

Dat bij de werken enkele oude schoolgebouwen wijken, vindt Freddy Seynaeve zonde. Hij was er van 1966 tot 1988 leraar en daarna nog tot 2001 actief als directeur. “Die gebouwen dateren van net voor 1900 en met de sloop dreigt de school een stuk van zijn ziel te verliezen”, zegt hij. “Respect voor het verleden is nagenoeg onbestaande. Ik zou graag het torentje dat op de kapel prijkt laten bewaren, als een soort herinnering aan vervlogen tijden. Ik stel voor het voor afbraak te behoeden en na enige restauratie een mooi plaatsje te geven op het groene plein bij de Heilige Familiekerk tegenover de school. Dat lijkt me zinvol: het verwijst naar het dagelijks leven van vroeger en zo is er toch nog iets van de vroegere stijl in het straatbeeld aanwezig. Zoiets lijkt me echt niet onmogelijk. Hetzelfde gebeurde recent voor de nieuwbouw van een school in Sint-Eloois-Winkel en vroeger ook al bij werken aan het woonzorgcentrum in Kachtem.” Om zijn vraag kracht bij te zetten lanceerde Freddy ondertussen een online petitie. “Die laat ik nog lopen tot de sloopwerken later dit najaar van start gaan, in de hoop het torentje te kunnen redden.”

Knipoog naar vroegere functie

De school staat niet afkerig tegenover de vraag, maar zegt niet alleen over de kwestie te kunnen beslissen. “We zijn sowieso van plan om de contouren van de oude kapel tot op negentig centimeter hoogte te laten staan en daar een buitenklasje te plaatsen”, vervolgt directeur Maxim Esprit. “Zo blijft de vroegere aanwezigheid van de zusters tastbaar en is er nog een knipoog naar de vroegere functie van de kapel. We zijn echter ook niet doof voor de vraag van Freddy, maar die hangt af van verschillende factoren: is het torentje nog stabiel genoeg om te kunnen recupereren en wat is de kostprijs van die operatie? Wij beschikken niet over extra budget, maar misschien dat de kerkfabriek hier wel in wil tussen komen.”

Hallo, voorzitter Marc Debode? “We bekijken samen met de aannemer wat de mogelijkheden zijn, maar alles hangt af van het kostenplaatje”, reageert hij. “We zouden graag ook dat torentje als blijvende herinnering bewaren, maar het hangt af welke meerkost er aan de recuperatie hangt. We gaan dat laten onderzoeken.”

Wie de petitie van Freddy wil tekenen, kan dat via deze link: https://www.petities.com/torentje_oude_schoolkapel_redden_van_afbraak?u=6142175#sign